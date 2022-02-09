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    Mbaye Diagne'nin keyfi yerinde

    Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Senegalli golcünün mutlu olduğu gözlemlendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 16:20
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    Mbaye Diagne'nin keyfi yerinde

    Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

    Son olarak telefonda konuşurken bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Sizce kiminle görüşüyorum." diye sordu.

    Mbaye Diagne nin keyfi yerinde #1

    DIAGNE ÇOK RAHAT

    Sakatlığı 1.5 ay daha sürecek olan 30 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan parasını alacak.

    Kulübün yaz döneminde yeniden mukavele yapma sözüne rağmen, Diagne'nin menajeriyle birlikte transfer görüşmelerine başladığı ve keyfinin de gayet yerinde olduğu öğrenildi.

    Mbaye Diagne nin keyfi yerinde #2


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