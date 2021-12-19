Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
787.500
1.25%
BTXN Coin
42.53
7.86%
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C
    Mbaye Diagne'nin sakatlık durumu

    Mbaye Diagne'nin sakatlık durumu

    Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

    Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne, sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

    Mbaye Diagne nin sakatlık durumu #1

    İLK YARIYI KAPATTI

    Karşılaşmaya 11’de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

    Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

    Deneyimli golcünün ilk yarının kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

    Mbaye Diagne nin sakatlık durumu #2

    DIAGNE'DEN AÇIKLAMA

    Sakatlığının ardından açıklama yapan Mbaye Diagne, "Maçta inanılmaz ağrılarım vardı. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım için endişelendim. Şimdi daha iyi olacağım. Elhamdülillah. Tedavim devam edecek. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Mbaye Diagne nin sakatlık durumu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir