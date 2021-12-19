Mbaye Diagne'nin sakatlık durumu

Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne, sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

İLK YARIYI KAPATTI

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Deneyimli golcünün ilk yarının kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

DIAGNE'DEN AÇIKLAMA

Sakatlığının ardından açıklama yapan Mbaye Diagne, "Maçta inanılmaz ağrılarım vardı. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadığım için endişelendim. Şimdi daha iyi olacağım. Elhamdülillah. Tedavim devam edecek. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.