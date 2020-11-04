Mbaye Diagne'nin soyunma odasına gitme nedeni

Gol atamadığı için, formasının altına giydiği "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtü kameralara gösteremeyen Diagne'nin, buna sinirlenip doğrudan soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, beklentileri karşılayamayınca teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınmıştı.

Bu karara sinirlenen Senegalli futbolcu, kulübeye uğramadan direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

29 yaşındaki futbolcunun, neden böyle bir hareket yaptığı ortaya çıktı.

Hafta içinde GS Store'a İzmir'de yaşanan depremle ilgili özel bir tişört hazırlatan Diagne, gol atıp tişörtü kameralara göstermeyi planlıyordu.

Ancak gol pozisyonuna bile giremeyen ve üzerinde "Geçmiş olsun İzmir" yazan tişörtü gösteremeyen tecrübeli forvet, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Planı uygulayamadığı için sinirlenen Diagne'nin, bu yüzden doğrudan soyunma odasına gittiği öğrenildi.