Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, nisan ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Mbaye Diagne'nin sözleşmesini 'geçici' olarak feshetti.

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray 'da Pena, Gomis ve Pulgar'ın UEFA listesine eklenmesinin ardından Assunçao, Yedlin ve Diagne kadrodan çıkarılmıştı.

GEÇİCİ FESHEDİLDİ

Kontenjanı dolu olduğu için Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Aslan, sakatlığı sebebiyle en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Mbaye Diagne ile görüşerek geçici fesih anlaşması konusunda el sıkıştı.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞME YENİLENECEK

TFF'nin kurallarına göre sözleşme dondurulduğu zaman kontenjan açılmıyor. Bu sebeple sarı-kırmızılı takım Senegalli futbolcu ile anlaşarak sözleşmeyi geçici olarak feshetti.

13 milyon euroya alınan golcü futbolcu ile haziran ayında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

62 MAÇTA 26 GOL 4 ASİST

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 62 maçta 26 gol 4 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda bulunduğu süreçte 2 kez kiralanan Senegalli beklenen performansın altında kalması nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer aldı.