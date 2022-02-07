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    Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, nisan ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Mbaye Diagne'nin sözleşmesini 'geçici' olarak feshetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:28
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    Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi

    Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray 'da Pena, Gomis ve Pulgar'ın UEFA listesine eklenmesinin ardından Assunçao, Yedlin ve Diagne kadrodan çıkarılmıştı.

    GEÇİCİ FESHEDİLDİ

    Kontenjanı dolu olduğu için Omar Elabdellaoui'yi kadroya yazamayan Aslan, sakatlığı sebebiyle en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak Mbaye Diagne ile görüşerek geçici fesih anlaşması konusunda el sıkıştı.

    Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

    Mbaye Diagne nin sözleşmesi feshedildi #1

    HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞME YENİLENECEK

    TFF'nin kurallarına göre sözleşme dondurulduğu zaman kontenjan açılmıyor. Bu sebeple sarı-kırmızılı takım Senegalli futbolcu ile anlaşarak sözleşmeyi geçici olarak feshetti.

    13 milyon euroya alınan golcü futbolcu ile haziran ayında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Mbaye Diagne nin sözleşmesi feshedildi #2

    62 MAÇTA 26 GOL 4 ASİST

    Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 62 maçta 26 gol 4 asist kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda bulunduğu süreçte 2 kez kiralanan Senegalli beklenen performansın altında kalması nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer aldı.

    Mbaye Diagne nin sözleşmesi feshedildi #3


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