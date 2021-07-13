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    Mbaye Diagne'ye ceza

    Galatasaray'da attığı gollerden çok yaptığı sıra dışı hareketlerle gündem olan Mbaye Diagne, sezon öncesinde cezalandırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:18
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    Mbaye Diagne'ye ceza

    Galatasaray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera, bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

    Mbaye Diagne ye ceza #1

    TUTANAK TUTULDU CEZA KESİLDİ

    Ancak Galatasaray cephesi, Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu.

    1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı. İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı.

    Mbaye Diagne ye ceza #2

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