Mbwana Samatta: Biz inanıyoruz, taraftar da inansın

Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Tanzanyalı forvet Samatta, maç sonu sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı.

Fenerbahçe'ye, '30 gol atacak forvet' diyerek alınan ancak çıktığı 20 Süper Lig maçında sadece 4 kez rakip fileleri havalandıran Samatta, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

1-1 biten Antalyaspor maçını da boş geçen Tanzanyalı forvet, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takım olarak kenetlendiklerini, taraftarların da şampiyonluğa inanması gerektiğini söyledi.

"BİZ İNANIYORUZ TARAFTAR DA İNANSIN"

Samatta, "Bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden askerleri ailelerine baş sağlığı diliyorum. Türk ordusu ve Türk halkına baş sağlığı diliyorum. Kolay değil. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyorum. Takımın ofansif oyunculara çok ihtiyacı var. Takım olarak birlikteyiz. Kimin ofans, kimin defans yaptığının anlamı yok. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Kolay değil. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların konsantrasyonları hep yüksek oluyor. Biz inanıyoruz. Taraftarlarımız da inansın. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız ki kazanalım." dedi.