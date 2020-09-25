Mbwana Samatta: Fenerbahçe dünyada bilinen bir kulüp

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, imza sonrası açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE DÜNYADA BİLİNEN BİR KULÜP”

27 yaşındaki forvet, “Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız.” dedi.