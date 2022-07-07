Mbwana Samatta, hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe'de sezon öncesi kampına götürülerek umutlanan Mbwana Samatta, son 2 maçta oynamadığı için büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un 'sürpriz isim' olarak Avusturya'ya götürdüğü Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta, Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan iki maçta da forma şansı bulamadı.

Son kararı Hull City maçının ardından verecek

Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Jesus'un bu futbolcuyla ilgili kararını 10 Temmuz'daki Hull City maçından sonra vermesi bekleniyor.

29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp'te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.