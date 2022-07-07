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    Mbwana Samatta, hayal kırıklığı yaşıyor

    Fenerbahçe'de sezon öncesi kampına götürülerek umutlanan Mbwana Samatta, son 2 maçta oynamadığı için büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Deneyimli oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
    • 07.07.2022 - 11:33
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    Mbwana Samatta, hayal kırıklığı yaşıyor

    Teknik direktör Jorge Jesus'un 'sürpriz isim' olarak Avusturya'ya götürdüğü Tanzanyalı santrfor Mbwana Samatta, Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan iki maçta da forma şansı bulamadı.

    Son kararı Hull City maçının ardından verecek

    Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Jesus'un bu futbolcuyla ilgili kararını 10 Temmuz'daki Hull City maçından sonra vermesi bekleniyor.

    29 yaşındaki Samatta, geçen sezon Royal Antwerp'te oynadığı 41 maçta 9 gol, 4 asist kaydetti.

    Mbwana Samatta, hayal kırıklığı yaşıyor #1


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