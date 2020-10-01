Mbwana Samatta: Müslümanların sürekli yardım etmesi lazım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyledi. Tanzanyalı golcü ayrıca başkanlığını yaptığı yardım vakfı hakkında da konuştu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan ve Galatasaray'a karşı ilk maçına çıkan Samatta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"F.BAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu ifade eden Samatta, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Dünyaca bilinen bir kulüp. Fenerbahçe gibi bir takım sizi isteyince 'hayır' demek imkansız" dedi.

"VEDAT'I HİÇ İZLEMEDİM"

Kendi özelliklerinden de bahseden Samatta, "Vedat'ın oyun tarzını hiç izlemedim. Kendim hakkımda konuşursam eğer cevik, süratli biriyim ama en önemlisi gol atmam bana keyif veriyor. Gol atmam lazım, çünkü en fazla puan toplayan takım şampiyon oluyor. Umarım her şey bizim düşündüğümüz gibi olur." şeklinde konuştu.

"HEDEFİM GOL KRALI OLMAK DEĞİL"

Hedefinin gol kralı olmak olmadığının altını çizen golcü futbolcu, "Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama takımımızın ne yaptığı ön önemli. Ben, her şeyimizi vermek istiyorum. Oynadığımız her maçı kazanırsak ben zaten mutlu olurum, odak noktam gol kralı olmak değil, takıma faydalı olmak." ifadelerini kullandı.

Aston Villa dönemi hakkında da konuşan Samatta, "Aston Villa'da sergilediğim performans için kimseyi suçlayamam. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi. Belki de Tanrı'nın planı buydu. O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum." dedi.

Transfer sürecini de atlatan Samatta, "Fenerbahçe'ye katıldığım ilk günden bu yana harika bir atmosfer vardı, herkes her şeyin bilincinde ve adaptasyon süreci çok kolay oldu. Lig başladı ve herkesin en iyi şekilde süreci atlatması gerekiyor. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum." şeklinde konuştu.

"YARDIMCI OLMAK GEREKİYOR"

Yardımsever bir insan olduğunun da altını çizen ve başkanlığını yaptığı "Samatta Foundation" adlı vakıf hakkında konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben de bir insanım ve Müslümanım. Belki de Tanrı beni seçti, yardımcı olmak gerekiyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, imkanı olmayanlarla imkanlarımızı paylaşabiliriz. İhtiyacı olan insanlara yardım etmenin ne demek olduğunu biliyorum. Bir Müslüman olarak söylüyorum, sürekli yardım etmeliyiz. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, insanlar yemek bulamıyor. İmkanı olmayanlarla paylaşmalıyız. Ben paylaşmanın önemini çok iyi biliyorum. Tanzanya'da küçük bir sokakta futbol oynuyordum. Tanrı bu yolu benim için seçti. İmkanları olmayan insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Benim kim olduğumu Tanrı belirledi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Samatta'nın bilinmeyen yönü