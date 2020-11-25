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- Mbwana Samatta yine gol atamadı
Mbwana Samatta yine gol atamadı
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 09:03
Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe, Mame Thiam (2), Pelkas ve Kemal Ademi'nin golleriyle rakibini 4-0 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde herkes galibiyete ve sergilenen oyuna sevinirken, Samatta'nın üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı.
SADECE KARAGÜMRÜK'E ATTI
Karagümrük karşılaşmasında 2 gol atarak Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Tanzanyalı forvet, daha sonra çıktığı maçlarda ağları havalandıramamıştı.
STRESE GİRDİ
Sivas Belediyespor mücadelesini de boş geçen 27 yaşındaki forvet, oyundan alındıktan sonra büyük moral bozukluğu yaşadı.
Yedek kulübesinin yanında bir yere oturan ve uzun süre öylece kalan Samatta'nın, gol atamadığı için iyice strese girdiği gözlendi.
Tecrübeli futbolcu, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde gol atarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.