Mbwana Samatta yine gol atamadı

Mbwana Samatta yine gol atamadı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Samatta, 2. maçında attığı 2 gol dışında ortalarda gözükmedi. Sivas Belediyespor karşılaşmasında oyundan alınan Tanzanyalı forvet büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe, Mame Thiam (2), Pelkas ve Kemal Ademi'nin golleriyle rakibini 4-0 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerde herkes galibiyete ve sergilenen oyuna sevinirken, Samatta'nın üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı.

SADECE KARAGÜMRÜK'E ATTI

Karagümrük karşılaşmasında 2 gol atarak Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapan Tanzanyalı forvet, daha sonra çıktığı maçlarda ağları havalandıramamıştı.

STRESE GİRDİ

Sivas Belediyespor mücadelesini de boş geçen 27 yaşındaki forvet, oyundan alındıktan sonra büyük moral bozukluğu yaşadı.

Yedek kulübesinin yanında bir yere oturan ve uzun süre öylece kalan Samatta'nın, gol atamadığı için iyice strese girdiği gözlendi.

Tecrübeli futbolcu, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde gol atarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.