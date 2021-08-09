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    Mbwana Samatta'ya Gent talip oldu

    Mbwana Samatta'ya Gent talip oldu

    Fenerbahçe'de performansı tartışılan Mbwana Samatta'ya, Belçika'dan talip çıktı. Gent'in istediği Tanzanyalı oyuncu için görüşmeler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 10:48
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 11:16
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    Mbwana Samatta'ya, 2016- 2020 yılları arasında futbol hayatını sürdürdüğü Belçika'dan talip var.

    GENT TALİP OLDU

    Tanzanyalı forvet, bu ülkede daha önce Genk forması giymişti ancak bu kez Gent, kendisini transfer etmek için harekete geçti.

    Golcüsü Yaremchuk'u 17 milyon euroya Benfica'ya satan Belçika ekibinin, yeni forvet adaylarından biri de Samatta.

    Hatayspor'dan Boupendza ile de ilgilenen Gent'in, sarı-lacivertlilerle temas kurarak Samatta'nın şartlarını sorduğu öğrenildi.

    Mbwana Samatta ya Gent talip oldu #1

    BONSERVİSİ SORUN

    Sarı-lacivertliler, geçen sezon kiraladığı 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini 6 milyon euroya almıştı. Yönetimin, Samatta'ya ödedikleri rakama yakın bir bedel istediği ortaya çıktı.

    Fenerbahçe ile Gent arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi ve bonservisle olmasa bile kiralık transferiyle bu işin çözülmesi bekleniyor.

    Mbwana Samatta ya Gent talip oldu #2

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