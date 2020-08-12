Mecnun Otyakmaz: Mert Hakan'a söz vermiştik

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş konusunda gerçekler ortaya çıktı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti. Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sonra eren tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MECNUN OTYAKMAZ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesele, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.