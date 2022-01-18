Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Emre Belözoğlu ile iyi bir çıkış yakalayan ve Süper Lig takımlarının korkulu rüyası haline gelen Başakşehir, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

4. sıraya kadar yükselen Başakşehir, şampiyonluğu tehdit edebilecek en güçlü takımlar arasında görülüyor.

Yeni transferler yapan ve lige daha sıkı tutunmaya çalışan Kayseri ise 12. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Bu iki takımın nefes kesecek karşılaşmalarını izlemek isteyenler ise maçın zaman ve saatini araştırmaya başladı.

Futbolseverler, "Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

İKİ TAKIMIN MAÇ KARNELERİ

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

. Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. Son 5 maçını kaybetmeyen Yukatel Kayserispor ise 28 puanla 12. sırada yer alıyor.