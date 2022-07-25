Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehirli taraftarlar, "Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya’yı konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde iyi bir grafik çizen Başakşehir, tur şansını rövanş maçına bıraktı.

Kadrosunu güçlendiren ve Mesut Özil'i transfer eden Başakşehir, rövanş maçında üstünlük elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Futbolseverler ve temsilcimize destek vermek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Bu kapsamda da, "Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu günndeme geldi.

Peki, Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.