Mehmet Ali Erbil: Fenerbahçe beni verem etti

Mehmet Ali Erbil: Fenerbahçe beni verem etti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Fenerbahçe'yle ilgili, "Sivas'ı yenseydik kesin şampiyonluk. Sergen Yalçın ile Fatih Terim patlıcan moru olurdu." ifadelerini kullandı

Süper Lig'in 2020-21 sezonunda son haftalar kıyasıya bir çekişmeye sahne olmuştu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk için ter döktüğü yarışta, Beşiktaş mutlu sona ulaşmıştı.

41. haftada Beşiktaş'ın Karagümrük'e yenilmesiyle Fenerbahçe'nin eline çok büyük bir fırsat geçmişti ama Sivasspor karşısında 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler bu şansı değerlendirememişlerdi.

"ŞAMPİYON OLSAYDIK, SERGEN'LE TERİM PATLICAN MORU OLURDU"

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesini yorumladı.

Erbil takımıyla ilgili, "Fenerbahçe beni verem etti. Sivas'ı yenseydik kesin şampiyonluk. O zaman ne olacaktı biliyor musunuz? Sergen Yalçın ile Fatih Terim patlıcan moru olurdu. Türkiye ayağa kalkardı." ifadelerini kullandı.



