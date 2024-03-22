Mehmet Ali Yılmaz'dan Ali Koç sözleri: Yiğit çocuktur Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara sert tepki gösterdi. Yılmaz, maç öncesinde stadı dolduranların organizeli bir şekilde provokasyon yaptığını belirtirken Ali Koç'tan da övgüyle bahsetti.

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Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin sert tepkilerini dile getirdi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan açıklamalarında, maç öncesinde stada gelerek yapılanların organize bir provokasyon olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun Trabzonspor camiasına yakışmadığını vurguladı.

"Fenerbahçe bir şey yapmadı"

Tribünlerde yaşanan güvenlik ve giriş zafiyetlerine dikkat çeken Yılmaz, bu durumun sorumlularının acilen cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir.

"Ali Koç yiğit çocuktur"

Yılmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tanıdığını ve onu yiğit biri olarak nitelendirdiğini belirterek, maç öncesinde Fenerbahçe'nin bir provokasyon girişiminde bulunmadığını savundu.

"Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne? Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?

"Ufak tefek hatalar olabilir"

Son olarak, güvenlik ve organizasyon zafiyetlerinin yanı sıra maç sırasında sahaya atılan cisimler ve yaşanan problemlere de dikkat çeken Yılmaz, Trabzonspor camiasının böylesi olaylara karışmayı hak etmediğini belirtti.