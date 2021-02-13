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    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 13.02.2021 - 15:21
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    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz

    Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımda güzel bir havanın bulunduğunu, pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri 25. hafta maçını kazanmak istediklerini söyledi.

    "TEK AMACIMIZ 3 PUAN"

    Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere taşımak istediklerinin altını çizen Altıparmak, "Bizim için artık takımın ismi hiç önemli değil. Bu hafta Beşiktaş ile oynayacağız. Tek amacımız var, kazanmak. Bütün maçlarımızda aynı amacı taşıyoruz. Rakibin kim olduğu, iç saha, dış saha, hiç önemli değil." değerlendirmesini yaptı.

    Mehmet Altıparmak: Beşiktaş ı yenmek istiyoruz #1

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