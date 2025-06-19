Mehmet Altıparmak: Tek bir hedefimiz var şampiyon olmak

1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda anlaştığı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ı basına tanıttı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Özer tesislerinde düzenlenen toplantıda yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, Başkan Burç Baysal, Başkan Yardımcısı İhsan Uğur, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Hadi Yakişan katıldı.

"AMACIMIZ MAYIS AYINDA ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAKTIR"

Toplantıda söz alan yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, şunları dedi:

Burada olmaktan çok mutluyum, bildiğim, tanıdığım bir camiaya geldim. Daha önce Diyarbakırspor’da oynamıştım ve bizden ne istendiğini biliyorum. Tek bir hedefimiz var şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Bilen var bilmeyen var ama ülkemde 7 şampiyonluğum var. 3 tanesi üst üste olmak üzere bu ligden Süper Lig’e çıkan takımlar. İnşallah 8’inci şampiyonluğu Amedspor ile yaşayacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyun sistemi ve oyun şekli olarak kendi oyun anlayışım ve sistemim var. Genelde hücum oynayan, hücum oynatan, ön tarafta oynayan, taraftarında o baskısıyla deplasmana da geleceklerini çok iyi biliyoruz ama özellikle iç saha maçlarında herkesin mutlu olacağı bir takım yaratmak istiyoruz. Öncelikle transferlerimiz olacak, takımda gelen ve gidenler olacak. Bununla alakalı hep birlikte bir fikir birliğine varacağız. Burada tek bir şey var Amedspor’un başarısı ve tek hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Sezon sonunda inşallah onlara bir şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Her mayısta şampiyonluk kutlanır, bizim de amacımız mayıs ayında şampiyonluğu kutlamaktır.