İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

"BU SKORA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Mağlubiyetin takım üzerinde büyük bir etki bıraktığını söyleyen Aurelio, şunları dedi:

Soyunma odasında hem oyuncular hem de biz teknik ekip olarak bu mağlubiyetin acısını yaşadık. Galibiyet için sahaya çıktık ama olmadı. Bu skora çok üzüldük.

"NET 3 GOL POZİSYONUMUZ VARDI"

Maçın başında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirten Aurelio, şu şekilde konuştu:

İlk yarıya çok iyi başladık ve net 3 gol pozisyonumuz vardı. Eğer bunları değerlendirebilseydik 3-0 öne geçebilirdik. Ancak bu fırsatları kaçırınca rakibimiz kendini daha güçlü hissetti ve skoru lehine çevirdi.

"ÜZGÜNÜZ"

İkinci yarıya farklı bir motivasyonla başladıklarını ifade eden Aurelio, şu ifadeleri kullandı:

Başka bir ruhla ikinci yarıya başladık ve hemen bir gol bulduk. Ancak bunu devam ettiremedik ve maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Bu sonucu değiştiremediğimiz için üzgünüz.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Alex de Souza'nın istifasının gündemde olup olmadığı sorusuna yanıt veren Aurelio, şu cevabı verdi: