Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'den ayrıldı

Ocak 2020'de teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, Sarı Lacivertli ekipten ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı teknik ekibinde yer alan Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Aurelio, Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür etti ve ''Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur.'' ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM”

43 yaşındaki teknik adam açıklamasında, ''2020-21 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe SK'da şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Fenerbahçe SK ailesinin tüm yönetim kamuoyuna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim.

Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur. Sevgi ve saygılarımla.'' ifadelerini kullandı.