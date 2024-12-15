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İHA

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, sahaya kazanmak için çıktıklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu oluklarını dile getirdi.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Aurelio, şu şekilde konuştu:

3 puan aldığımız için mutluyuz. Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. Hafta boyunca iyi çalıştık. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum.

Mehmet Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek Teknik Direktör Alex de Souza ile yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.