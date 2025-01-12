Mehmet Aurelio: Trabzonspor galibiyeti hak etti

İHA
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu.
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"TRABZONSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ"
Aurelio, şunları dedi:
Trabzonspor galibiyeti hak etti. Maça iyi başlamıştık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golü şüpheli bir pozisyon olarak değerlendiriyorum. Bu golden sonra rakibimiz oyun üstünlüğünü aldı ve kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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