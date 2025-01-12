Mehmet Aurelio: Trabzonspor galibiyeti hak etti

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup oldu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"TRABZONSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ"

Aurelio, şunları dedi:

Trabzonspor galibiyeti hak etti. Maça iyi başlamıştık ama değerlendiremedik. Trabzonspor'un attığı ilk golü şüpheli bir pozisyon olarak değerlendiriyorum. Bu golden sonra rakibimiz oyun üstünlüğünü aldı ve kazandı.