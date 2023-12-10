Mehmet Birinci, gözyaşları içinde söyledi! Giresunspor'a sahip çıkın Giresunspor Teknik Direkttörü Mehmet Birinci'nin, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada gözleri doldu. Bininci, "Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun'daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın" dedi.

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AA & Ensonhaber

1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Yonathan Del Valle, 38. dakikada Sinan Kurt, 90+3. dakikada Dino Ndlovu attı. Giresunspor'un tek golü 68. dakikada Anıl Çınar kaydetti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci duygulandı.

"Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır"

Gözleri dolan teknik adam, şunları dedi:

Maçın geneline baktığımız zaman herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Giresunspor'un buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig'e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun'daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Bundan başka Giresun'umuzun tutar bir yeri yok, sadece marka.

"Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum"

Birinci, ayrıca şu sözleri söyleyerek gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı.