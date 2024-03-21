Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın durumu ve Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF ) Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Milli Takım'ın güzel bir havada olduğunu belirtti.

Büyükekşi, genç oyuncuların 8 yıl sonra 26 yaşında olacaklarını ve deneyimli bir kadro oluşturacaklarını vurguladı.

18 yaşındaki gençler bundan 8 yıl sonra 26 yaşında olacaklar. Deneyimli bir kadro olacak. O yüzden yapacağımız bu hazırlık maçları da son derece önemli. Bu takımlar da Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak, güçlerini ispatlayan takımlar. Futbolcular iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Son derece heyecanlılar. Son derece güzel bir hava var.

"Montella'ya ve Hamit'e teşekkür ediyorum"

Büyükekşi, Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarına da değinerek futbolcuların orada kampa devam edeceğini ve daha sonra Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

Macaristan'la hazırlık maçı yapacağız. Futbolcularımız orada kampa devam edecek. Futbolcularımız oradan Avusturya'ya geçecek ve daha sonra Türkiye'ye döneceğiz. İtalya ve Polonya ile de hazırlık maçımız olacak daha sonra. Milli Takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız, bütün takımların maçlarını izliyor, futbolcuları yakın takibe aldı. O yüzden yeni oyuncular da geldi. Can'ın katılması büyük bir kazanç. O konuda Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ediyorum. Semih yine aynı şekilde aramıza katıldı, Oğuz aramıza katıldı. Bu takım inşallah EURO2024'te güzel işler yapacak. Türk Milleti'ni sevindirecek.

Süper Kupa'nın tarihi değişecek mi?

Süper Kupa maçına ilişkin sorular üzerine, 7 Nisan'da oynanacak olan maçın 6 Nisan'a alınıp alınmadığına dair çıkan iddialara cevap veren Büyükekşi, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.