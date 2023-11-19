Mehmet Büyükekşi: Galler'den lider dönmek istiyoruz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler'e lider geldiklerini ve lider dönmek istediklerini ifade etti.

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AA & Ensonhaber

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.

Galler'in başkenti Cardiff'e gelişi sırasında havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Her şey çok güzel. Özellikle Almanya maçından sonra çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz bundan sonra Galler maçı. Galler'e lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Grubumuzun son maçı. Almanya'da 2 Aralık'ta Hamburg'da kura çekimi var. Orada güzel bir kura çekip önce hedefimiz gruplardan çıkmak daha sonra da daha ileriye gidebilmek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Galler'in Ermenistan'la berabere kalarak iddiasını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine ise "Maç maçtır. En iyi 3.'lerin de gitme hakkı var. Biz hocamızla konuştuk, Almanya'da son derece güzel bir oyun sergiledik, lider bitirebilmek için aynısını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için heden EURO 2024'te iyi neticeler almak"

A Milli Futbol Takımı'nın çok genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Büyükekşi, şöyle konuştu: