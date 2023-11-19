UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki son maçında 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bu ülkeye ulaştı.
Galler'in başkenti Cardiff'e gelişi sırasında havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Her şey çok güzel. Özellikle Almanya maçından sonra çok heyecanlı, gururlu ve mutluyuz. Hedefimiz bundan sonra Galler maçı. Galler'e lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Grubumuzun son maçı. Almanya'da 2 Aralık'ta Hamburg'da kura çekimi var. Orada güzel bir kura çekip önce hedefimiz gruplardan çıkmak daha sonra da daha ileriye gidebilmek" ifadelerini kullandı.
Mehmet Büyükekşi, Galler'in Ermenistan'la berabere kalarak iddiasını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine ise "Maç maçtır. En iyi 3.'lerin de gitme hakkı var. Biz hocamızla konuştuk, Almanya'da son derece güzel bir oyun sergiledik, lider bitirebilmek için aynısını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"Bizim için heden EURO 2024'te iyi neticeler almak"
A Milli Futbol Takımı'nın çok genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Büyükekşi, şöyle konuştu:
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana söylüyoruz, bizim için hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, iyi neticeler almak. Almanya maçı bunun ilk provası oldu. Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'na gelen takımlar hep gruplarında birinci, ikinci olan başarılı takımlar. Orada da hep güçlü rakiplerle oynayacağız. Onlara karşı kazanmak son derece önemli bu da onun ilk provası oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış