Mehmet Büyükekşi: Herkesten sabır rica ediyorum

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son günlerde sık sık gündeme gelen hakem eleştirilerine karşılık, "Sabırlı olun ve bize güvenin" ifadelerini kullanırken tarihi bir karar aldıklarını da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk hafta itibarıyla başlayan hakem eleştirilerine yanıt verdi.

Özellikle Beşiktaş camiasının Yasin Kol'u maçlara istemediğini açıkça söylemesini gündemine alan Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritma yapıyor. "O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum" sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin." şeklinde konuştu.

"Her şey şeffaf olacak"

Hakem hatalarının konuşulmasını gündemden atacaklarını belirten TFF Başkanı, "Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız." dedi.

"Hakem atamalarını bilgisayar yapıyor"

Hakem atamalarının algoritma ile yapıldığını söyleyen Büyükekşi, "VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Hakem atamaları MHK ve ya TFF inisiyatifiyle gerçekleşmiyor." ifadelerini kullandı.

"Sabır rica ediyorum"

Yeni kurdukları sistemin faydalı olması için sabıra ihtiyaç duyduklarını aktaran futbolun patronu, "Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar." sözlerini kullandı.

Tarihi karar: TV'de değerlendirme

Tarihi bir karar aldıklarını da duyuran TFF Başkanı Büyükekşi, "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.