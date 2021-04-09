Mehmet Büyükekşi: Hiçbir takımdan çekinmiyoruz

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar için sahaya çıkacağız" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Ligde oynadığı son beş maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi, puan tablosunda da beşinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Son olarak ligin 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 34. haftada deplasmandaki Fenerbahçe maçından da puan yada puanlar çıkarmanın hesabını yapıyor.

"AKILLI BİR OYUNLA GALİBİYETİ ALDIK"

Takımın başarılı grafiği ve son oynanan Başakşehir maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Rakibimiz geçtiğimiz yılın şampiyonu ve gerçekten oldukça tecrübeli bir takımdı. Bu sezon ligde bulundukları konum itibariyle zor günler geçirdiklerinin farkındaydık.

Ancak insanlar bizim rahat bir pozisyonda olmamız dolayısıyla belki de böyle bir futbol beklemiyorlardı. Ancak hep şunu savunduk, bizim bir hayalimiz, hedefimiz var.

Nitekim 90 dakika boyunca bir an olsun oyun ciddiyetini elimizden bırakmadık ve haklı bir galibiyet aldık. Gerçekten çok akıllı bir futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Kendi evimizdeki iyi gidişatımızı sürdürmüş olmak da ayrıca bizi mutlu ediyor" dedi.





"HEDEFİMİZ İLK BEŞ"

Başakşehir galibiyeti ile 5. sıraya yükseldiklerini ve bu grafiği sürdürmek istediklerini de vurgulayan Büyükekşi, "Aldığımız galibiyetle birlikte ligde 50 puana yükselmeyi başardık. Gerçekten 31 maç sonunda 50 puan yakalayabilmiş olmak yadsınamaz bir başarıdır.

Teknik ekibimiz, futbolcularımız, yönetimimiz hep beraber bu güzel tabloyu sezon sonuna taşıyabilmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz. İşimiz bundan sonra başlıyor, ligin son düdüğü çalana kadar da Gaziantep şehri var gücüyle bu takımın yanında olacaktır.

Gücümüzün farkındayız, bu hedeflerimizi başaramamamız adına hiçbir sebep ben görmüyorum. Geçtiğimiz sezonu ilk sekiz sırada tamamladık, bu sezon öncesi de hedefimizi ilk beş sıra olarak belirlemiştik. Şu ana kadar o hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak önemli olanın sezon sonunda oluşacak puan durumu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.





"HİÇBİR TAKIMDAN ÇEKİNMEDİK"

Süper Lig’in 34. haftasında konuk olacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Fenerbahçe tarihi boyunca şampiyonluk hedefinde olan ve saygıyı hak eden bir camiadır. Ancak biz şu ana kadar bu ligde hiçbir takımdan çekinmedik.

Sezonun ilk yarısında oynadığımız karşılaşmada rakibimizi 3-1 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarmıştık. Rakibimizin gücünün farkındayız ancak bizim de en az onlar kadar puanlara ihtiyacımız var. Bu karşılaşmada da puan veya puanlar alabilmek adına sahaya çıkıp, mücadele edeceğiz.





"FUTBOLCULARIMIZA VE TEKNİK HEYETİMİZE GÜVENİMİZ SONSUZ"

İnşallah futbolcularımız bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep şehrini sevindirmeye devam edecektir. Hakem hatalarının futbolun önüne geçmediği bir müsabaka olmasını temenni ediyorum.

Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Sonuç ne olursa olsun oynayacağımız futbolla taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı konuk edeceği zorlu karşılaşma 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



