Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz'a saygı duyalım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sporx'e yaptığı Stefan Kuntz açıklamasının ardından bir kez daha konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım'ın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili açıklama yaptı.

İlk olarak maçla ilgili TRT Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi "Gönül isterdi ki dün de gol yemeden galip gelelim. Hem bütün maçlarımızı galip gelerek hem de gol yemeden... Buruk bir grup liderliği oldu. İnşallah bazen futbolda bunlar var. Sakatlıklar çok fazla. Hocamız birkaç daha da sakat oyuncuyu kadrodan çıkardı, yeni oyuncuları ilave etti. Her zaman, her maç oynayarak kazanılıyor, sahada kazanılıyor. Hiçbir maçın garantisi yok. Kağıt üstünde ne kadar da favori olsanız hava şartları, motivasyon, sakatlıklar olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Bu son maçımız. Hayırlısıyla bunu da kazanıp ülkemize dönelim. Bundan sonra B Ligi'nde oynayacağız. Hedefimiz orada güzel sonuçlar almaz. Avrupa Şampiyonası kuraları var. Hayırlı kuralar çekeriz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.