Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından yeni başkan henüz belirlenmedi.

Başkanlık seçimleri 16 Haziran'da yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 17 Haziran 2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacak.

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"Kulüplerimizin çoğuyla görüşme gerçekleştirdik"

Büyükekşi açıklamasında, "Kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.