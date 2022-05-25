Mehmet Büyükekşi: TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de 38 haftalık maraton, Trabzonspor'un şampiyonluğu ile sona ererken takımların gündeminde başkanlık seçimleri yer alıyor.

Diğer yandan ülke futbolunun gündemini de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran’da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi yer alıyor.

"Aday olmayı düşünüyorum"

Seçim tarihine az bir zaman kalırken Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." dedi.

"Adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum"

Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliğinin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.