Mehmet Büyükekşi: Türk hakemleri tartışmanın odağında kaldı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte MHK Yaz Semineri açılış töreninde açıklamalar yaptı. Çelik, yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.

Merkez Hakem Kurulu Yaz Seminerinin açılış konuşmasını başkan Sabri Çelik yaptı. Çelik, yabancı hakem konusunda ve VAR hakemliğiyle ilgili yeni adımlar atacaklarının dikkatini çekti.

İlk olarak sözü alan Sabri Çelik, yeni dönemle ilgili "Süper Lig atamalarını hibrit sistemle yapacağız. Bu sezon tarihi uygulamalara tanıklık edeceğiz. Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemi devreye girecek. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi, UEFA'nın uyguladığıyla aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

“Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız”

Çelik, ayrıca MHK yapılanması hakkında bilgiler vererek "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız." şeklinde konuştu.

“Türk hakemleri tartışmaların odağında kaldı”

Türk futbolundaki hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, bu sezon bu algıyı olumluya çevirmek istediklerini ifade ederken bu dönemdeki yenilikleri de aktardı.

Büyükekşi, "Son dönemde Türk hakemleri, hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Bu sezon bunları olumluya döndüreceğiz. Prensip olarak yabancı hakem getirme taraftarı değiliz. Hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapılıyor. Bunlar Üniversite hocalarımız tarafından ayrı ayrı analiz edilecek. Hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini azaltacağız." ifadelerini kullandı.

“Yabancı hakem yok, ihtiyaç halinde VAR hakemi gelebilir”

Sahada görev yapan hakemlerle VAR'da görev yapan hakemleri ayırdıklarını ifade eden Büyükekşi, "VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık. Prensip olarak yabancı hakem getirilmesi değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirilmesi kararı aldık. Hakemlerimizin bu konuda çok daha iyi deneyimleri olacaktır. Her hakem kendi alanında uzmanlaşacak. VAR hakemi ile saha hakemi arasında ücret olarak da fark vardı. Bunu da ortadan kaldırıyoruz." dedi

Hakem ücretleri arttı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ayrıca 2017'den bu yana yapılmayan ücret zamlarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını sözlerine eklerken "Birlikte yepyeni standartlar inşa edeceğiz. Bunu yaparken teknolojiden azami şekilde istifade edeceğiz. Böylece haksız eleştirilere karşı hakemlerimizi koruyacağız." sözleriyle müjdeyi açıkladı.

Hakemliği bırakan Fırat Aydunus’a jest

Törenin son bölümünde, hakemliği bırakan Fırat Aydınus'a plaket ve forma hediye edildi. Aydınus kürsüye davet edildiği esnada salondaki hakemler ayağa kalktı ve kendisine destek verdi.