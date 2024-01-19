Mehmet Büyükekşi: Yeni bir sistem kuruyoruz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin lansmanında önemli açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig, geçtiğimiz hafta çok önemli bir teknoloji olan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne geçiş yaptı.

Ofsayt pozisyonlarındaki hataları minimize etmesi beklenen teknolojinin ülkemize gelmesiyle ortamın biraz daha yumuşaması bekleniyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne dair konuştu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Bugün Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin lansmanı için bir araya geldik. Son Dünya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla uygulanan, Avrupa'da ise İtalya'dan sonra ilk kez başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Yeni bir sistem kurulacağından bahseden Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:

Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde mevkilerine ve futbolcu özelliklerine göre arama yapabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak.

"Çağa uygun hale getireceğiz"

Modern futbolda, güncel teknoloji ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarını dijitalleşmesini sağladık. Bu sayede zaman ve iş gücü israfını önlemiş olduk. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleşme için çalışmaya başladık. Böylece ülkemizdeki tüm futbolcuların lisans işlemlerini çağa uygun hale getirmek istiyoruz.

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