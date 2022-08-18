Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a sert yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlenen hakem eğitim semineri öncesinde açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Yasin Kol'u istemiyoruz" diyen Beşiktaş'a cevap verdi.

Süper Lig’de henüz 2. hafta geride kalmasına rağmen hakem tartışmaları gündemi meşgul ederken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den eleştirilere yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’ye giderek Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol’dan şikayetçi olmuştu. Çebi’nin “Yasin Kol’u bir daha maçlarımızda istemiyoruz” sözlerine, Büyükekşi’den çok sert yanıt geldi.

"Bize ve sisteme güvenin"

“Henüz 2. haftada olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu güzel sisteme biraz zaman tanımanızı ve güvenmenizi rica ediyorum” diyen Büyükekşi, hakem atamalarının kişisel inisiyatifle değil, dijital ortamda algoritmatik sisteme göre yapıldığını söyledi.

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Masaya vura vura konuştu

Ses tonu bir anda yükselen Büyükekşi'nin “Şu hakemi istiyoruz, bunu istemiyoruz gibi yapılan çağrılar bizde karşılık bulmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bizim sistemimiz bunlara izin vermiyor” derken masaya tokat atması dikkatlerden kaçmadı.

"Yasin Kol'u dinlendireceğiz"

Öte yandan toplantı öncesi söz alan MHK Başkanvekili Murat Ilgaz ise, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık. Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak." şeklinde konuştu.