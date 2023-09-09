Mehmet Büyükekşi'den Kuntz ile devam sinyali TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Ermenistan maçı sonrası yaptığı açıklamasında Stefan Kuntz ile devam edilip edilmeyeceği sorusuna, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil." dedi.

ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci mücadelesinde A Milli Takım, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1-1 biten Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Halkımızdan özür diliyoruz"

Kötü oyun için özür dileyen Mehmet Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

"İyi bir takımımız var"

Sakat oyunculara dikkat çeken Büyükekşi, "Forvette 3, sol bekte 2 sakatımız var. Cenk alışık olmadığı bir yerde oynadı ve yeterli randımanı alamadık maalesef. Takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

'Kuntz ile devam mı?' sorusu

Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz." dedi.