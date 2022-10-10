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    Mehmet Büyükekşi'den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap

    Mehmet Büyükekşi'den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı kulüplerin VAR'ın kaldırılması için yaptığı başvuruya cevap verdi.
    • 10.10.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 14:04
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR sisteminin kaldırılması yönündeki taleplere cevap verdi.

    VAR sisteminin faydalı olduğunu söyleyen TFF Başkanı, "VAR sistemi hakemlerin yanlış karar vermesini önlemek için var. VAR siteminin kaldırılması için 1-2 kulübün talebiyle değil bütün kulüplerin talebi olması lazım. Ama bence çoğu kulüplerin böyle bir talebinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü VAR sistemi olmasaydı birçok yanlış karar doğruya dönmezdi. Dün akşam da gördük VAR penaltı pozisyonlarını süzdü ve doğru kararı verdi." şeklinde konuştu.

    Mehmet Büyükekşi den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap #1

    "Artık hakem performanslarını da izliyoruz"

    Büyükekşi ayrıca, "Herkes hata yapıyor. Futbolcular yüzlerce gol pozisyonuna giriyor ama atamıyor. Hocalar da yanlış kadro çıkarabiliyor. Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması... Yanlış yapan hakemler 1 veya 2 maç ceza alıyorlar. Birçok takım ligde üst seviyelerde oynuyor. İnşallah daha iyi devam eder ve hakemlerimizin de performansı artar. İşin takipçisiyiz. Eskiden sadece maç seyrederdik. Şimdi artık hakem seyrediyoruz. İlk önce 'hakem performansı nasıl?' onu değerlendiriyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Bilindiği üzere Giresunspor ve Ümraniyespor, kendi maçlarında VAR uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti.

    Mehmet Büyükekşi den VAR kaldırılacak mı sorusuna cevap #2


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