Petrol
116.92
-1.34%
Euro
18.069
0.27%
Dolar
17.3195
0.47%
Altın
1.013
-0.21%
Borsa
2475
0.00%
Bitcoin
370.073
0.44%
BTXN Coin
9.07
1.68%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

    Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

    TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Büyükekşi, yabancı kuralına da değindi.
    • 16.06.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girip, TFF'nin yeni başkanı oldu.

    Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada projelerinden ve hedeflerinden bahseden Mehmet Büyükekşi, "Sizlerin destekleriyle başarılı olacağıma inanıyorum. Kulüplerin çözümünü merakla beklediği 3 önemli konu ile ilgili adım atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi, yabancı konusu ve harcama limitleri. Bütün takımlar finansal sorunlar içerisinde. Hepimiz ana sorunlarımızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz." dedi.

    Mehmet Büyükekşi den yabancı kuralı açıklaması #1

    "Yabancı kuralı kulüplerin istediği gibi çözülecek"

    Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Birlikte karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız." dedi.

    8+3 devam edecek

    Bu açıklamanın ardından kulüplerin isteği olan 8+3'ün bir sene daha devam etmesinin önündeki engel de kalkmış oldu.

    Mehmet Büyükekşi den yabancı kuralı açıklaması #2

    Mehmet Büyükekşi den yabancı kuralı açıklaması #3


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Alya Villlas & Hotels 16 Haziran
    Advertorial Mobil

    Alya Villlas & Hotels 16 Haziran

    6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü
    Gündem

    6'lı masada Cumhurbaşkanı adayı için anket formülü

    Görüş Bildir