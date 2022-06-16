Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Büyükekşi, yabancı kuralına da değindi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girip, TFF'nin yeni başkanı oldu.

Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı konuşmada projelerinden ve hedeflerinden bahseden Mehmet Büyükekşi, "Sizlerin destekleriyle başarılı olacağıma inanıyorum. Kulüplerin çözümünü merakla beklediği 3 önemli konu ile ilgili adım atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi, yabancı konusu ve harcama limitleri. Bütün takımlar finansal sorunlar içerisinde. Hepimiz ana sorunlarımızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz." dedi.

"Yabancı kuralı kulüplerin istediği gibi çözülecek"

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Birlikte karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre karar alacağız. Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Rijit değiliz. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız." dedi.

8+3 devam edecek

Bu açıklamanın ardından kulüplerin isteği olan 8+3'ün bir sene daha devam etmesinin önündeki engel de kalkmış oldu.