Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. TFF'de Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi de açıklandı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Divan başkanlığına, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

Kongrede daha sonra başkanlık seçimine geçilecek ve TFF'nin yeni yönetimi belli olacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.

Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

TFF Yönetimi ibra edildi

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu 01.06.2022 - 31.05.2023 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.