Mehmet Büyükekşi'ye küfür suçlamasıyla 41 kişiye dava açıldı Beşiktaş-Lugano maçında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfür şüphesiyle 41 kişi hakkında kamu davası açıldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın 5 Ekim'de kendi stadyumunda İsviçre temsilcisi Lugano ile oynadığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisine gelen tepkiler sonrasında dönemin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak ayrıldığı karşılaşmadan sonra kamu davası açıldığı ortaya çıktı.

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre; Mehmet Büyükekşi'ye küfrettiği suçlamasıyla 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin; 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Savcılığın resen harekete geçerek İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada, şüpheliler hakkında "hakaret içeren tezahürat, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarında bulunuldu.

İddianamedeki küfürlü tezahürat

İddianamedeki suçlamaya; Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında yapılan "Futbolun katili, Cimbom'un köpeği, o... ç... Mehmet Büyükekşi." tezahüratı gerekçe gösterildi.

Şüphelilerin bir bölümünün kimlik tespitinin, stadyumda bulunan kameralar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Şüpheliler ifade verdi

Emniyet'te ifadesi alınan şüphelilerden dokuzu küfürlü tezahürata eşlik ettiklerini beyan ederken, 32'si çeşitli gerekçeler göstererek tezahürata katılmadıklarını söyledi. Şüphelilerden biri maça bile gitmediğini savunurken, bir diğeri de tezahüratları önlemek için görevlilere yardım ettiğini öne sürdü.

Suçlamaları reddeden şüphelilerin beyanları; kamera görüntüleri ve kolluk tutanakları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Savcının talebi

Savcı, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapsini ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca şüphelilerin ceza alması halinde, ceza süresi kadar ve bu cezanın infazından sonra geçecek 1 yıllık süre dahil olmak üzere spor müsabakalarını izlemekten men edilmelerini, aldıkları ceza kadar da spor yöneticiliği vb. işlerden men edilmelerini talep etti.

Neler olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş-Lugano maçında taraftar tepkisinin ardından stadyumu terk etmişti.

Ahmet Nur Çebi'ye bir şeyler söyleyerek ve parmak sallayarak 44. dakikada stadı terk eden Büyükekşi'nin, Çebi'ye "Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz." dediği iddia edilmişti.

Büyükekşi, parmak salladığını reddetmiş, "Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim 'Organize bu, Sayın Başkan' dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı'na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?" diye yanıt vermişti.