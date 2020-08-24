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    Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldı

    Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, iki yıldır görev yaptığı beIN Sports ile yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 10:51
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    Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldı

    Uzun yıllar NTV Spor'da çalıştıktan sonra kanalın kapanmasının ardından kısa bir süre YouTube'da yayınlar yapan Mehmet Demirkol, daha sonra beIN Sports ile anlaşmıştı.

    "YENİ HAYALLER NEDENİYLE AYRILDIM"

    İki yıldır yayıncı kuruluşta yorum yapan Demirkol, bugün bir açıklama yaparak kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

    Demirkol, "Yeni hayaller nedeniyle bu macerayı bitirme kararı aldım." dedi

    Mehmet Demirkol, beIN Sports tan ayrıldı #1

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