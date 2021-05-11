Mehmet Demirkol: Fatih Terim sezon sonunda istifa edecek

Yorumcu Mehmet Demirkol Fatih Terim'le ilgili, "Fatih Terim sezon sonunda formal olsa da bir istifa verecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Youtube kanalında katıldığı bir programda, Fatih Terim’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim istifa etmesinin riskli olacağını savunan Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

“SEZON SONUNDA İSTİFA VERECEK”

“Sanıyorum ki Fatih Terim sezon sonunda formal olsa da bir istifa verecek gibi duruyor. Yeni gelecek yönetime kapıyı açık bırakacak.

Bunun riskleri var tabi. Mesleği yönetmek olan bir adam Fatih Terim ile çalışmak istemiyorsa ve bunu söyleyemiyorsa orada dururken bunu yollamak gibi bir şansı yoksa onunla çalışmaya mecbur kalacaksa Ünal Aysal’ın ben bir dönem öyle olduğunu düşünüyorum.

Aslında çalışmak istemiyordu ama hocanın milli takımı tercih etmesini bekledi. Galatasaraylı taraftarların gözünde Ünal Aysal, Fatih Terim’i yolladı olarak gözükmekle birlikte hayır öyle olmadı. Fatih hoca milli takıma gitti.





“BİR ANDA BOŞA ÇIKABİLİR RİSKLİ YANİ”

Bunu kullanabilir öyle bir yönetici ve başkan çıkarsa. Güçlü bir başkan Fatih hocanın formal olarak istifasını bir anda boşa çıkarabilir. Riskli yani.

Hocam sana teşekkür ederiz, yarın bir gün sana başkanlığı teslim etmek isteyebiliriz diyebilir. Fatih hocadan daha iyi bir teknik direktör bulamayabilir ama Fatih hoca ile oynamak zor bir şey.”