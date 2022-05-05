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    Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

    Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı eleştiri sonrası gelen tepkiler üzerine yıldız futbolcudan özür diledi.
    • 05.05.2022 - 09:49
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    Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

    Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir dönemiyle ilgili sözlerinden dolayı eleştirdi, tepkiler sonrası özür diledi.

    Socrates'te yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, "Kerem Aktürkoğlu oyun içinde zaman zaman kopmalar yaşıyor. Torrent haklı bu konuda. Bu durum ruhsal. Hafta içinde bir röportajını okudum. Başakşehir'deki 4 yılım boşa gitti falan diyor. Geç bunları ya! Oynuyorsun Galatasaray'da işte. Bunlar sana fayda sağlamaz. Belki yarın öbür gün acayip bir takıma transfer olacaksın" dedi.

    Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu ndan özür diledi #1

    "Sevgili Kerem'den özür dilerim"

    Demirkol, bu sözleri sosyal medyada tepki çekince Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi.

    Mehmet Demirkol özür açıklamasında "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir hata yaptım. En çok şikâyet ettiğim şeyi yaptım. Bağlılığından kopuk, ayrı bir metni okumuşum. Kerem'in sözlerinin tamamını dinledim. Kerem'in altyapıyla ilgili yaptığı eleştirilerde haklı olduğunu gördüm. Gelen tepkiler de doğru. Sevgili Kerem'den de özür dilerim." ifadelerini kullandı.


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