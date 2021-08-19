Mehmet Demirkol, Mesut Özil'i eleştirdi: Kadroya giremez

Yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'i eleştirdi. Demirkol, "Adı Mesut değil Mehmet olsa kadroya girmez. İlk 11'e giremez demiyorum kadroya giremez." dedi.

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Yorumcu Mehmet Demirkol da sarı-lacivertli yıldız futbolcu Mesut Özil'in Adana Demirspor karşısındaki performansını eleştirdi.

"GELDİĞİ DURUMDAN BİLE İYİ DEĞİL"

Demirkol, Mesut Özil'in fiziksel olarak hazır olmadığını ifade ederek, "Dünya starı bu adam fiziksel olarak hiç hazır değil. Geldiği durumdan bile iyi değil şu an. Kandırmayalım kendimizi." dedi.

"ADI MESUT DEĞİL MEHMET OLSA KADROYA GİREMEZ"

Açıklamalarına devam eden Demirkol, yine Mesut Özil'in performansıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmaya devam etti.

Demirkol, "Adı Mesut değil Mehmet olsa kadroya girmez. İlk 11'e giremez demiyorum kadroya giremez. Hiç iyi durumda değil" şeklinde konuştu.