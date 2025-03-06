Mehmet Demirkol'dan şampiyonluk tahmini: Yüzde 60 ibre ondan yana

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Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takip eden Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Hal böyle olunca şampiyonluk yarışında puan farkı 4’e düştü.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına ilişkin tahminini açıkladı.

Socrates Dergi YouTube kanalında konuşan Demirkol, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra Galatasaray için 'uçuyor, kaçıyor' dendi. Müthiş bir galibiyet ama kardeşim açın bakın! Verdiği pozisyonlara bak... Fenerbahçe sürekli pozisyona girdi o maç. Galatasaray'da Türkiye standartlarında bir yönetim yok. Türkiye'nin istediği tarz bir yönetim yok.

"MERTENS OLMAYINCA BAĞLANTI OYUNCUSU YOK"

Galatasaray'ın oynadığı oyun artık Osimhen üzerinden oynanan bir oyun. Okan Buruk bunu seçmiş belli. Galatasaray'da Mertens'te hem fiziksel hem de Adana Demirspor maçında kendi yerini atmasından dolayı psikolojik bir düşüş var. Mertens, olmayınca bağlantı oyuncusu yok. Yunus'u kullanamadı Okan Hoca ceza ve sakatlıklardan dolayı. Morata sakatlandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUKTA AÇIK ARA HALA FAVORİ"