Mehmet Demirkol: Trabzonspor'un penaltısı verilmedi

Mehmet Demirkol, Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu söyleyerek, "Erol Bulut şanslı" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçı kaleme aldı.

Demirkol, yazısında bordo-mavililerin penaltısının verilmediğini söyledi.

Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şu şekilde:

"SOSA VE MERT HAKAN EN İYİ OYUNLARINI OYNADI"

Açık söylemek gerekirse Fenerbahçe ilk 11’ini gördüğümde bu Erol Bulut’un kadrosu olmaz dedim. Mert Hakan ve Sosa’yı önde Mesut’la desteklemek yumuşak bir yapı oluşturacaktı ve Bakasetas için bundan daha ideal bir yapı olamazdı. 35’ten sonra da oyun buna evrildi zaten. Ancak öncesinde planın iyi işlediğini söylemek lazım. Szalai ve Gökhan’ın top çıkarmaya yardım eden oyunları, Trabzonspor ön alan baskısını kırdı. Sosa ve Mert Hakan bu bölümde en iyi oyunlarını oynadılar ve yüzde 75’lere varan oranda topa sahip oldular.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANINCA DEĞİŞİKLİK YAPIYOR"

Deplasman ilk yarılarındaki en fazla isabetli şuta ulaşsalar da Uğurcan seviyesini zorlayacak kalitede şutlar çıkaramadılar. Uğurcan’ın başarısını yer tutma üzerinden tarif edebiliriz. 35’ten devre sonuna kadarki oyun hakimiyetin elden kaçtığını gösteriyordu. Ve çözüm de Pelkas’ı merkeze alıp Mesut’u Valencia’yla değiştirmek olmalıydı. Ama Erol Bulut bekledi. Bu, Mert Hakan ve Sosa’yı da yıprattı. Bu, aslında Bulut açısından temel bir sorun. Öncül değil reaktif değişiklik yapıyor. Aslında reaktif de değil, bıçak kemiğe dayanınca demeli.

"PENALTIYI ÇALMAYIŞI, BULUT'UN ŞANSI OLDU"

Sorun ortaya çıkıyor ama dokunmadan büyümesini bekliyor. Ve böyle olunca da sorun her yeri etkiliyor. Pelkas’la şahane bir gol bulmuş olmalarına rağmen değişikliklerin oyunu yeniden ele alma konusunda işe yaradığını söyleyemeyiz. Bu, kişisel bir başarıydı. Alanı geçişi, şut tercihi, her şeyiyle... Sonrasında oyundan çıkışı ise topu zaten alacak olan Trabzonspor’a ikram gibi oldu. Hakemin Bakasetas’nın yüzüne, Valencia’nın koluyla müdahalesine penaltı çalmayışı Bulut’un şansı oldu. Tabii Avcı için de durum tam tersi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)