Mehmet Demirkol'dan Belhanda yorumu

Mehmet Demirkol, yönetimi eleştirdiği için sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın gönderilme nedeninin, FIFA tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Socrates Dergi'nin YouTube kanalına konuşan Mehmet Demirkol, Belhanda'nın takımdan gönderilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, oyuncunun FIFA tarafından haklı bulunacağını söyledi.

Demirkol'un sözleri şu şekilde:

"FIFA YEMEZ ONU"

"Kulüp açıklamada haklı fesih demiş. Haklı bir fesih değil tabii. Onu yemez FIFA, zannetmiyorum. Çünkü yani hakaret yok bir şey yok, sadece bir gerçeğin altını çiziyor. Yanlış bir şey yok. Mahkemede bize bunu söyledi, parasını vermiyoruz diyemezsin, zannetmiyorum çok iyi avukatlara ihtiyacı olabilir Galatasaray'ın."





"OYUNCULARA NEGATİF ETKİSİ OLUR"

"Görülen o ki Mustafa Cengiz'in kendi kararı. Aldığımız habere göre Fatih Terim'in bilgisi olmuş ama hoca anladığım kadarıyla oyuncunun bu dönemde yollamasının iyi olmayacağını, takıma etkisinin de kötü olacağını düşünüyor. Fatih Hoca bu işleri iyi idare eder ama oyuncularda negatif bir etkisi olacaktır."