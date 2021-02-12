Mehmet Demirkol'dan Mesut Özil yorumu

Mehmet Demirkol, çıktığı ilk 3 maçta vasatı aşamayan ve fiziksel olarak hazır olmadığını gösteren Mesut Özil ile ilgili, "Sanki jübileden dönmüş gibi" yorumunda bulundu.

Socrates'in YouTube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu analiz etti.

"KADRONU OTURTAMAMIŞSIN"

Sarı-lacivertlilerin geniş kadrosunu henüz tam olarak kullanamadığını kaydeden Demirkol, "Kadronu oturtamamışsın. Tamam çok transfer yapıldı ama kullanamıyorsun. 'Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları kimdir?' diye sorsan Altay, Gustavo ve Pelkas denebilir. İşte kupa maçında yoktu. Onların yerine gelense İrfan, oyunu değiştirebilecek oyunculardan biri. E onu da kullanamıyorsun. Dolaylısıyla bu tip krizler olabilir. Ama tabii bu oyunu, bu seviyede oynaması can sıkıcı olabiliyor." dedi.

"SEYİRCİ SKOR GELMEDİĞİ ZAMAN İSYAN EDİYOR"

Tüm olumsuzluklara karşın Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin tüm istatistiklerde üstün olduğuna dikkat çeken Demirkol, "Galatasaray'ın daha derli toplu olduğunda hemfikiriz ama bütün istatistiklerde Fenerbahçe önde. Yani daha fazla şut çekmiş, gol beklentisi neredeyse Galatasaray'ın iki katı... Bütün bunlar da var ama Fenerbahçe'nin keyif veren bir oyunu olmadığı için seyirci skor gelmediği zaman isyan ediyor." diye konuştu.

"MESUT JÜBİLEDEN DÖNMÜŞ GİBİ"

Demirkol, "Bazı oyuncuları sadece isim olarak var. Mesut Özil, biraz jübileden dönmüş gibi. Çok fokusu olması lazım. Çünkü nefes nefese kalıyor, 20. dakikada. Çok yoruluyormuş gibi." ifadelerini kullandı.