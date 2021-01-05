Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e: Sen kimsin

Mehmet Demirkol, Beşiktaş maçında verilen penaltı pozisyonuyla ilgili "Ben vermezdim" diyen Rıdvan Dilmen'i sert bir dille eleştirdi.

Spor yorumcuları, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçında verilen penaltı kararlarını tartışmaya devam ediyor.

Pozisyon hakkında konuşan Mehmet Demirkol, bir dönem NTV Spor'da beraber çalıştığı Rıdvan Dilmen hakkında ağır sözler sarf etti.

"BEN OLSAM VERMEZDİM"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Beşiktaş, Kayseri'den çok daha iyi bir takım. Kayseri belki de kazanacak bir şey yapmadı ama... Yahu Cüneyt (Çakır) sana ne ya... Penaltı olduğuna inanırsın da tamam. İlki 'Ararsan bulursun' penaltısı. İkincisi de 'Aradılar bulamadılar' penaltısı... Sen, son dakikada top öbür tarafa gitmiş niye çağırıyorsun hakemi? Burada Fırsat Aydınus'a bir şey diyemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi, iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. Niyetleri iyi değil. Bu hakemler kuralları daha iyi biliyor bizden fakat biliyorlar... 'Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 'nin lehine verirsem devam ederim' diye düşünüyorlar. Beşiktaşlı dostlarım bana kızabilirler. Daha önce de Fenerbahçeliler kızmıştı ama benim fikrim bu. Birinci penaltıyı vermem. İkinciye hiç bulaşmam bile... FIFA hakemleri bunları vermez. Başka bir şey olsa belki kötü hakemler verir." demişti.

"SERDAR TATLI'YI YOLLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sözlerine devam eden Dilmen, "Fırat Aydınus da galiba hakemliğe devam etmek istiyor. Lobisi de var sanırım. Sizin hesabınız ne? Bugün Kayserili oyuncu, Beşiktaşlı oyuncuyu sakatlamak için giriyor bugün... Tırnağına gelse kırmızı kart ya! Cüneyt Çakır bilmiyor mu bunun kırmızı olduğunu? Niye çağırmıyor? Serdar Tatlı'yı da yollayacaklar oradan... Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol! Urfa yolları gözüktü... Beşiktaş yener, şampiyon da olur. Ben Denizli'de yenmesine rağmen Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe karşısında Başakşehir'in mağdur edildiğini gördüm ve söyledim. Sen Cüneyt Çakır olarak niye çağırıyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

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DEMİRKOL'DAN DİLMEN'E: SEN KİMSİN?

Socrates'in YouTube kanalında Dilmen'in bu sözlerini eleştiren Demirkol ise, "Serdar Tatlı'nın altını oyuyorlar, ben olsaydım vermezdim' dediğin zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Ben vermezdim diyorsun ama sen zaten hakem değilsin, oynadığın da 2 sezon top (sık sık sakatlanmasından bahsediyor). Şunu diyebiliyorsun, 'ben vermem' ya sen kimsin? Ne ara taktın FIFA kokartını? Daha kuralı bilmiyorsun ki. İki penaltı da doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur, öyle pozisyonlar çünkü. İkinci penaltı ligde 5 defa verildi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verildi en son. Serdar Tatlı demiş ki bu penaltıları verin." dedi.