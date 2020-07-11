Mehmet Ekici, F.Bahçe'den ayrılmak istiyor

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe'ye dönmek istemediği öğrenildi.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilere transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı.

Altı ay futbol oynamamasının ardında Kanarya'nın formasını sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı. Bir ara kadro dışı kalmasına rağmen sonrasında affedilen Ekici'nin, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği öğrenildi.

YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Yaşadığı son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncu, tedavisi için Almanya'ya gitmişti.

Sarı-lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak; "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli ismin bu duruma sıcak bakmadığı öğrenildi.

BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 resmi maçta görev alabilen Mehmet Ekici, bu karşılaşmalarda takımına 2 asistlik katkı sağladı.