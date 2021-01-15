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    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile yollarını ayırdı

    Bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, Alman ekibinden ayrıldı. Ekici'nin yeniden Süper Lig'e gelmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 09:27
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    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile yollarını ayırdı

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 ile idmanlara çıkıyordu.

    Alman kulübünden yapılan açıklamayla Mehmet Ekici'ye veda edildi.

    "KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI"

    Yapılan açıklamada; "İdman misafirimiz Mehmet Ekici'ye kendi isteği üzerine veda ettik. Kendine iyi bak Memo!" denildi.

    TÜRKİYE'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

    30 yaşındaki futbolcunun, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönmesi bekleniyor.

    Mehmet Ekici, Hannover 96 ile yollarını ayırdı #1

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