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- Mehmet Ekici, Hannover 96 ile yollarını ayırdı
Mehmet Ekici, Hannover 96 ile yollarını ayırdı
Bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, Alman ekibinden ayrıldı. Ekici'nin yeniden Süper Lig'e gelmesi bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 09:27
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Mehmet Ekici, Bundesliga 2 ekibi Hannover 96 ile idmanlara çıkıyordu.
Alman kulübünden yapılan açıklamayla Mehmet Ekici'ye veda edildi.
"KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI"
Yapılan açıklamada; "İdman misafirimiz Mehmet Ekici'ye kendi isteği üzerine veda ettik. Kendine iyi bak Memo!" denildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR
30 yaşındaki futbolcunun, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönmesi bekleniyor.