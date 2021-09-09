Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 31 yaşındaki Mehmet Ekici, bu transfer döneminde de gelen teklifleri kabul etmeyerek boşta kaldı.

Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici, son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.

DAHA YÜKSEK TEKLİFLER BEKLİYOR

Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta saha, bu yaz transfer döneminde TFF 2. Lig ekipleri Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan transfer teklifi aldı.

Gelen iki teklifi de yeterli bulmayarak kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımsız kaldı. Tecrübeli oyuncunun, daha yüksek liglerden teklif beklediği de gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE GİTMİŞTİ

Mehmet Ekici, 4 Ağustos 2020'den itibaren herhangi bir takımda forma giymedi. 2014'te Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan Mehmet Ekici bordo-mavili takımda iyi performans gösterirken, 2017 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'ye gitmiş ve burada aradığını bulamayarak daha sonrasında kulüpsüz kalmıştı.