Euro
10.0656
0.49%
Dolar
8.4958
0.4%
Altın
489.58
0.58%
Borsa
1.438
0.26%
Bitcoin
394.589
1.28%
EXEN Coin
25.58
11.99%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 31 yaşındaki Mehmet Ekici, bu transfer döneminde de gelen teklifleri kabul etmeyerek boşta kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici, son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı #1

    DAHA YÜKSEK TEKLİFLER BEKLİYOR

    Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta saha, bu yaz transfer döneminde TFF 2. Lig ekipleri Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan transfer teklifi aldı.

    Gelen iki teklifi de yeterli bulmayarak kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımsız kaldı. Tecrübeli oyuncunun, daha yüksek liglerden teklif beklediği de gelen haberler arasında.

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı #2

    TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE GİTMİŞTİ

    Mehmet Ekici, 4 Ağustos 2020'den itibaren herhangi bir takımda forma giymedi. 2014'te Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan Mehmet Ekici bordo-mavili takımda iyi performans gösterirken, 2017 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'ye gitmiş ve burada aradığını bulamayarak daha sonrasında kulüpsüz kalmıştı.

    Mehmet Ekici yine kulüpsüz kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir